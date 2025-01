ADELAIDE (ANP) - Felix Auger-Aliassime heeft vrijdag de finale bereikt van het toernooi van Adelaide. De Canadese tennisser rekende in bijna drie uur in drie sets af met de Amerikaan Tommy Paul: 7-6 (7) 3-6 6-4. Het is de zestiende keer dat hij in de eindstrijd van een ATP-toernooi staat. Auger-Aliassime staat op vijf titels en moet het opnemen tegen Sebastian Korda. De Amerikaan versloeg de Serviër Miomir Kecmanovic 6-3 7-6 (7).