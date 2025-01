Schaatsster Kok begint EK sprint met zege op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok is het EK sprint begonnen met een overwinning op de 500 meter. De regerend wereldkampioene op de 500 meter was op de openingsafstand de snelste met een tijd van 37,52 seconden. Jutta Leerdam werd tweede met 37,77, Suzanne Schulting werd derde in 37,82.

Kok, die van de selectiecommissie van schaatsbond KNSB een aanwijsplek voor het EK had gekregen, versloeg in haar rit de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Die kwam tot een tijd van 37,92, goed voor de vierde tijd. Titelverdedigster Leerdam was in de slotrit nipt sneller dan landgenote Schulting.

De schaatssters rijden later vrijdag in Thialf nog de 1000 meter.