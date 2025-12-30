ECONOMIE
Bij bankroof Gelsenkirchen is zo'n 30 miljoen euro buitgemaakt

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 14:29
GELSENKIRCHEN (ANP/DPA) - Bij de inbraak in een Sparkasse-bankfiliaal in het Duitse Gelsenkirchen is naar schatting ongeveer 30 miljoen euro buitgemaakt. Er werd ingebroken in 3200 kluisjes, blijkt uit informatie van veiligheidsbronnen. Zo'n 2500 klanten raakten gedupeerd, wat het mogelijk tot een van de grootste bankovervallen in de recente Duitse geschiedenis maakt.
De diefstal werd in de nacht van zondag op maandag ontdekt. Dieven wisten via een parkeergarage in te breken in een archiefruimte. Vanuit daar boorden ze met gespecialiseerd gereedschap een gat in de bankkluis en doorzochten ze meerdere kluisjes.
Ongeveer tweehonderd klanten hadden zich dinsdag verzameld buiten het bankfiliaal, bezorgd over hun bezittingen, nadat de bank had opgeroepen niet persoonlijk langs te komen. Sommige van hen probeerden langs de beveiliging de lobby binnen te dringen. De politie moest ingrijpen. Het filiaal blijft de rest van de dag gesloten.
