Bijna 18.000 euro opgehaald om Sohani in Eritrea te begraven

NIEUWEGEIN (ANP) - Via een inzamelingsactie is binnen een paar uur bijna 18.000 euro opgehaald om Sohani, het 11-jarige meisje dat afgelopen zaterdag werd doodgestoken in Nieuwegein, in Eritrea te kunnen begraven. De ouders van het slachtoffertje komen daar vandaan.

De actie wordt georganiseerd door ouders van basisschool De Tweeklank, een school in Nieuwegein, waar Sohani op zat. "Er zijn op dit moment ongelooflijk veel vragen. Vooral het "waarom" is wat bij velen door het hoofd gaat. Ook bij haar ouders. Namens de familie zijn er helaas ook zorgen en vragen over de financiële kant van dit onmenselijke verdriet", schrijven zij. "Alle kleine beetjes helpen". Het beoogde bedrag is 26.000 euro.

Een van de ouders die de actie startte, Sander Kaldenhoven, zegt tegen RTV Utrecht dat er "weinig woorden" zijn voor de moord omdat het "zo onwerkelijk" is. "Mijn twee zonen zaten bij Sohani in de klas. We zijn vanochtend goed opgevangen op school, Slachtofferhulp was er en ook de burgemeester. We hebben met andere ouders gesproken over wat er allemaal is gebeurd", aldus Kaldenhoven tegen de regionale omroep.

Het steekincident vond zaterdag rond 15.00 uur plaats aan de Anemoonstraat. Een 29-jarige man uit de Utrechtse plaats is aangehouden.