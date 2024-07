Bijna hele oppositie wil plan kabinet tegen toename kinderarmoede

DEN HAAG (ANP) - Bijna de hele oppositie schaart zich achter een oproep van SP-leider Jimmy Dijk aan het kabinet om ervoor te zorgen dat armoede onder kinderen niet toeneemt maar afneemt. Het kabinet moet dit plan wat SP, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, DENK, Partij voor de Dieren, Volt en JA21 betreft betrekken bij de begroting van volgend jaar.

De partijen noemen het "onacceptabel dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, toeneemt". Het is onwaarschijnlijk dat de motie, ingediend in het debat over de regeringsverklaring, steun krijgt van een van de vier coalitiepartijen. Maar de oppositiepartijen geven met de oproep wel een belangrijk signaal over hun prioriteiten. Het kabinet komt immers zetels tekort in de Eerste Kamer voor een meerderheid.