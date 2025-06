Bloomberg: NAVO wil forse versterking Europese luchtverdediging

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De NAVO vraagt Europese lidstaten om hun luchtverdediging aanzienlijk te versterken. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De defensieministers van de NAVO-landen zullen donderdag in Brussel instemmen met het verzoek, zeggen NAVO-diplomaten.

Het bondgenootschap zou aandringen op een vervijfvoudiging van de gezamenlijke luchtverdedigingscapaciteiten van de Europese lidstaten. Het is nog onduidelijk wat dat per land betekent en over welke periode die versterking gerealiseerd moet worden. Het kabinet noemde luchtverdediging onlangs ook al als eerste NAVO-prioriteit.

De beoogde versterking zou samenhangen met zorgen over mogelijke Russische agressie. Een Europese defensiefunctionaris zegt tegen Bloomberg dat er dringend behoefte is aan meer systemen die drones, raketten en gevechtsvliegtuigen kunnen uitschakelen. De oorlog in Oekraïne heeft aan het licht gebracht dat westerse landen kwetsbaar zijn voor luchtaanvallen.