Belgische premier De Wever betreurt val Nederlandse kabinet

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever betreurt dat het kabinet-Schoof gevallen is. Hij heeft het over "geliefde buurland dat nu weer aankijkt tegen een periode van politieke blokkering. In deze geopolitiek onzekere tijden kan Europa instabiliteit missen als kiespijn".

De Wever vond de contacten "met minister-president Schoof en de Nederlandse regering vanaf mijn aantreden meteen zeer constructief en aangenaam". In februari startte een nieuwe regering onder leiding van de Vlaams-nationalistische De Wever, die lid is van de partij Nieuw-Vlaamse Alliantie.

De voorzitter van het Vlaams Belang, Tom van Grieken, vindt de keuze van Geert Wilders om de PVV uit het kabinet te stappen getuigen van "politieke moed". "Geert Wilders beloofde het strengste asielbeleid ooit, maar stelde vast dat zijn coalitiepartners dat niet wilden. Hij is een man die zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt", schreef Van Grieken op X.