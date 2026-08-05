Blushelikopters blijven voorlopig aan de grond

OOSTRUM (ANP) - De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. Aanvankelijk zouden woensdag rond 11.00 uur opnieuw twee blushelikopters gaan helpen bij het bestrijden van de natuurbrand in Limburg. Maar de brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht toch niet nodig te hebben, meldt een woordvoerder van Defensie.

De helikopters blijven wel "standby" staan volgens de woordvoerder.

De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle.