Zit het geheugen van je Android-telefoon propvol, terwijl je al maanden aan het opruimen bent? Dit zijn de verborgen prullenbakken die je vergeet te legen

Je hebt foto's weggegooid, video's verwijderd, apps opgeruimd en toch meldt je telefoon nog steeds dat de opslag bijna vol zit. Erg frustrerend, wat kun je daaraan doen? Het antwoord zit 'm in iets waar de meeste Android-gebruikers geen idee van hebben: je toestel heeft namelijk meerdere prullenbakken.

Waarom 'verwijderen' niet hetzelfde is als 'weg'

Op een computer weet iedereen dat je de prullenbak op je bureaublad nog even handmatig moet legen voordat een bestand echt verdwijnt. Op je telefoon gaan de meeste mensen ervan uit dat verwijderen ook meteen betekent dat de ruimte vrijkomt. Dat klopt niet. Android werkt alleen niet met één centrale prullenbak zoals op de pc: bijna elke app houdt zijn eigen tijdelijke opslagmap bij. Het gevolg is dat overal op je toestel verborgen bestanden liggen die stilletjes gigabytes aan ruimte bezet houden, zonder dat je dat ergens in één overzicht ziet.

Zo maak je in een paar minuten ruimte vrij

1. Check je bestandsbeheerder

Open de app die op jouw toestel "Mijn bestanden" of "Files" heet en scroll naar beneden tot je de prullenbak-optie ziet. Hier staan alle documenten en downloads die nog op de achtergrond ruimte innemen. Eén druk op 'alles verwijderen' en die ruimte komt direct vrij. Kom je er niet uit in de menu's van jouw specifieke telefoon? Google heeft op zijn officiële Android-ondersteuningspagina een handleiding staan voor de 'Files by Google'-app, waarmee je de diepere prullenbak van je toestel kunt leegmaken.

2. Ruim je foto's- en video's-prullenbak op

Dit is de grootste boosdoener. Wis je een foto in Google Foto's of de Samsung Galerij, dan verdwijnt die niet meteen: hij blijft doorgaans dertig tot zestig dagen bewaard, voor het geval je van gedachten verandert. Ga naar de bibliotheek in je Foto's- of Galerij-app, open de prullenbak en leeg die handmatig om de ruimte direct terug te winnen.

3. Vergeet je cloudopslag niet

Ook apps als Google Drive en OneDrive werken met een eigen prullenbak. Bestanden die je daaruit weggooit, tellen gewoon door voor je opslaglimiet totdat je ook daar handmatig de prullenbak leegt. Pas dan is de data echt verdwenen.

Met deze drie stappen maak je in een paar minuten ruimte vrij die je anders nooit had teruggezien. Handig om te onthouden: elke keer dat je iets verwijdert op je telefoon, is de klus dus eigenlijk pas half af.