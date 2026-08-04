Het is echt zo dat muggen altijd dezelfde mensen moeten hebben: dit is de reden

Je zit gezellig op een terras. En jij wordt helemaal lekgeprikt door muggen, terwijl de rest nergens last van heeft. Toeval? Absoluut niet, blijkt uit nieuw onderzoek. Wetenschappers komen steeds dichter bij de verklaring waarom sommige mensen onweerstaanbaar zijn voor muggen en anderen met rust worden gelaten.

Dat is belangrijker dan het lijkt. Muggen zijn namelijk de dodelijkste dieren ter wereld. Ze verspreiden ziektes als malaria, dengue en het Westnijlvirus, die jaarlijks naar schatting meer dan een miljoen mensen het leven kosten.

Niet iedere mug heeft dezelfde smaak

Onderzoekers van Florida International University onderzochten 119 vrijwilligers. Iedere deelnemer stak een arm in een speciale buis, waarna drie verschillende muggensoorten mochten kiezen op wie ze wilden afgaan. De uitkomst was opvallend: het is niet zo dat sommige mensen universele muggenmagneten zijn en anderen altijd worden genegeerd. Het verschilt per muggensoort wat ze lekker vinden.

Alleen de gelekoortsmug leek een lichte voorkeur te hebben voor mannen. De andere twee onderzochte soorten maakten geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

De geur van je huid bepaalt veel

De verklaring zit waarschijnlijk in de geur die je huid afgeeft. Die geur ontstaat doordat bacteriën op de huid geurloze stoffen omzetten in honderden verschillende vluchtige verbindingen. Iedere persoon heeft daardoor een uniek geurprofiel.

Sommige muggen blijken juist af te komen op bepaalde geurstoffen, terwijl andere soorten specifieke geuren juist vermijden. Dat verklaart waarom jij misschien altijd de pineut bent, terwijl je partner ongestoord buiten kan blijven zitten.

Ook de bacteriën op de huid blijken belangrijk. De onderzoekers vonden drie bacteriesoorten die opvallend vaak voorkwamen bij mensen die erg aantrekkelijk waren voor alle onderzochte muggen: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum en Staphylococcus epidermidis.

Minder muggenbeten in de toekomst?

De ontdekking kan uiteindelijk leiden tot nieuwe manieren om muggen op afstand te houden. Wetenschappers denken bijvoorbeeld aan insectensprays die specifieke geurstoffen blokkeren of zelfs behandelingen die het huidmicrobioom veranderen, zodat muggen je simpelweg minder interessant vinden.

Voorlopig is verder onderzoek nodig. Maar één conclusie lijkt inmiddels onvermijdelijk: als muggen jou altijd weten te vinden, is dat waarschijnlijk geen pech. Je huid geeft simpelweg precies de signalen af waar ze naar op zoek zijn.