Dit populaire vakantieland heeft de dodelijkste wegen van Europa

Wie deze zomer met de auto naar de zon rijdt, denkt aan files, tolpoortjes en de prijs van benzine. Aan de kans om onderweg dood te gaan denkt bijna niemand. Toch verschilt die kans binnen Europa met een factor drie — en juist een van de populairste bestemmingen van Nederlandse vakantiegangers staat er beroerd voor.

Kroatië is de negatieve uitschieter

Van de klassieke Europese vakantielanden is Kroatië het gevaarlijkst voor automobilisten. Het land telde vorig jaar 67 verkeersdoden per miljoen inwoners, tegen een Europees gemiddelde van 43. Erger nog: waar bijna heel Europa langzaam veiliger wordt, ging Kroatië er juist 9 procent op achteruit ten opzichte van het jaar daarvoor.

Binnen de Europese Unie zijn alleen Bulgarije (71) en Roemenië (68) nog dodelijker. Buiten de EU spant Servië de kroon met 75 doden per miljoen inwoners. Maar Bulgarije, Roemenië en Servië zijn voor de gemiddelde Nederlander geen zomerbestemming; Kroatië wél.

Terwijl heel Europa veiliger wordt, rijdt Kroatië de andere kant op.

Ook Portugal, Griekenland, Frankrijk en Italië liggen boven het gemiddelde

Kroatië is niet het enige zorgenkind. De rangschikking van populaire bestemmingen, uitgedrukt in verkeersdoden per miljoen inwoners over 2025:

Land Doden per miljoen Versus EU-gemiddelde (43) Kroatië 67 ruim anderhalf keer zo hoog Portugal 55 fors hoger Griekenland 50 hoger, maar sterk dalend Frankrijk 49 hoger Italië 49 hoger Spanje 36 onder gemiddelde Nederland 35 onder gemiddelde Denemarken 23 zeer veilig Zweden 20 veiligst van Europa

Griekenland is de opvallendste stijger in positieve zin: daar daalde het aantal verkeersdoden in één jaar met 22 procent. Frankrijk en Italië bewegen al jaren nauwelijks. En Nederland? Dat hoort met 35 doden per miljoen inwoners tot de tien veiligste landen van het continent, al gaat het cijfer hier de laatste jaren juist licht omhoog.

Waar het misgaat: landwegen, snelheid en twee wielen

De meeste dodelijke ongelukken in Europa gebeuren niet op de snelweg. Ruim de helft valt op landwegen, tegen minder dan een tiende op autosnelwegen. Precies de smalle, bochtige provinciale wegen waar vakantiegangers naar het strand, de camping of het bergdorp rijden.

In Kroatië komt daar een specifiek risico bij. Van de 261 mensen die daar vorig jaar in het verkeer omkwamen, zat ruim een kwart op een motor of bromfiets — een aandeel dat in de zomermaanden verder oploopt door toeristen op huurscooters. In de helft van alle dodelijke ongevallen was te hoge of niet-aangepaste snelheid in het spel.

Ruim een kwart van de Kroatische verkeersdoden zat op twee wielen.

Strengere regels dan u thuis gewend bent

De Kroatische verkeersregels lijken op de Nederlandse, maar wijken op een paar punten scherp af. Binnen de bebouwde kom geldt 50 kilometer per uur, buiten de kom 90, op autowegen 110 en op de snelweg 130. Voor bestuurders onder de 25 liggen die limieten telkens 10 kilometer per uur lager.

De alcohollimiet is 0,5 promille, net als hier. Maar voor bestuurders jonger dan 24 jaar en voor beroepschauffeurs geldt nul komma nul: geen enkel glas. Van 1 november tot en met 31 maart moet u ook overdag met dimlicht of dagrijverlichting rijden.

Bovendien wordt aan een forse verhoging van de boetes gewerkt. Voor de acht zwaarste overtredingen — spookrijden, meer dan 50 kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom, bewust door rood, rijden onder invloed — zouden bedragen tot 2.700 euro gaan gelden, ruwweg een verdubbeling. De minimumboete voor te hard rijden zou van 65 naar 130 euro gaan.

Kroatie Kroatië telde in 2025 zo’n 67 verkeersdoden per miljoen inwoners, tegen 43 gemiddeld in de Europese Unie en 35 in Nederland. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg er naar 261, een plus van ruim 9 procent. Snelheid speelt een rol bij de helft van de dodelijke ongevallen; ruim een kwart van de slachtoffers reed op twee wielen.

Wat u er zelf aan kunt doen

Plan de rit zo dat u de lastige bergwegen bij daglicht rijdt, niet na een lange dag achter het stuur.

Huur geen scooter of quad zonder helm, verzekering en enige rijervaring — juist dat kost in Kroatië de meeste toeristenlevens.

Houd rekening met nul tolerantie voor alcohol bij jonge bestuurders in het gezelschap.

Controleer of de verplichte uitrusting aan boord is: gevarendriehoek, veiligheidshesje en verbanddoos.

Reken op het alarmnummer 112; in Kroatië werkt dat net als thuis.

De ironie wil dat het Europese verkeer als geheel het veiligste ter wereld is. Maar het gemiddelde zegt weinig als u toevallig op de kustweg tussen Zadar en Split rijdt.

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