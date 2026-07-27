Bodyworlds-oprichter Gunther von Hagens (81) overleden

HEIDELBERG (ANP/DPA) - De Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden op 81-jarige leeftijd. Von Hagens maakte naam als uitvinder van de zogenoemde plastinatie, een conserveringstechniek waarbij bijvoorbeeld lichaamsdelen praktisch onbeperkt goed blijven, door ze te plastificeren. De techniek vormde de basis voor de Bodyworlds-exposities waarvan hij vervolgens aan de wieg stond. Von Hagens overleed aan een hersenbloeding, meldt Bild.

Na zijn dood wilde Von Hagens graag zelf 'geplastineerd' worden, een laatste wens die zijn familie nu wil vervullen.

Circa 58 miljoen mensen bezochten een Body Worlds-expositie. Over de tentoonstellingen, ook die exposities die niet aan het bedrijf van Von Hagens gelieerd waren, klonk veel kritiek. Zo zou het exposeren van geprepareerde lichamen of lichaamsdelen onethisch zijn. Ook klonk het verwijt dat er bij een tentoonstelling in Australië lichamen van geëxecuteerde Chinese gevangenen zouden zijn gebruikt.