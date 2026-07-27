Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en dochter herdenken oorlog

PYONGYANG (ANP/RTR) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht ter gelegenheid van de 73e herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog. Dat deed hij met zijn dochter Ju Ae, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS wordt klaargestoomd als zijn opvolger.

De Koreaanse Oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring. Kim herhaalde in een toespraak dat het een grote overwinning was voor Pyongyang.

De afgelopen tijd verschijnt Ju Ae vaker in gezelschap van haar vader. Ze is naar schatting ongeveer 13 jaar oud. Het was de eerste keer dat ze de herdenkingen van de wapenstilstand bijwoonde.