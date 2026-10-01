Boekholt-O'Sullivan komt met verplicht register voor makelaars

DEN HAAG (ANP) - Makelaars worden verplicht zich in te schrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze hun werk niet uitoefenen. Aan dat voorstel werkt minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting), kondigt ze aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment kan iedereen zomaar aan de slag als makelaar. Organisaties als de Nederlandse Vereniging van Makelaars hebben wel gedragscodes, maar volgens de D66-minister handhaven ze die niet of nauwelijks. Ze zouden bang zijn dat leden zich uitschrijven en zonder club verdergaan.

Makelaars hebben de afgelopen jaren geprobeerd om problemen in hun sector te verhelpen door zichzelf regels op te leggen. Over de resultaten zijn veel mensen niet tevreden, bleek ook uit de honderden meldingen van misstanden bij het koopproces die Vereniging Eigen Huis eerder dit jaar binnenkreeg. Vaak krijgen mensen het biedlogboek bijvoorbeeld niet te zien.

De regels van de makelaars hebben "te weinig corrigerend vermogen", concludeert Boekholt-O'Sullivan. "Het koopproces hoort voor iedereen transparant en integer te verlopen en dat is nu te vaak niet het geval."

De minister heeft geprobeerd om de zelfopgelegde regels samen met de sector beter te laten werken. "Helaas moet ik concluderen dat het de beroepsorganisaties niet lukt om verdere noodzakelijke stappen te zetten." Ze ziet dus geen andere mogelijkheid dan zelf regels op te leggen.

Onder het register dat zij voor zich ziet, moeten makelaars zich houden aan gedragsnormen die in de wet zijn vastgelegd. De minister noemt drie uitgangspunten: transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling. Consumenten kunnen met klachten terecht bij een bestaande geschillencommissie.

De komende tijd werkt Boekholt-O'Sullivan de regels verder uit. Ze weet bijvoorbeeld nog niet of de regels ook moeten gelden voor andere diensten van makelaars, zoals op de verhuurmarkt. Ook wil ze voorkomen dat makelaars veel duurder worden. Begin volgend jaar moet meer bekend worden.

PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman werkt intussen aan een initiatiefwet om makelaars aan regels te binden. Daarin staat ook een plan voor een beroepsregister. Mooiman verwacht dat zijn eigen wet leidend is en dat het ministerie niet met een wet komt, laat hij weten aan het ANP. "We waarderen wel het meedenken vanuit het ministerie."

De minister schrijft dat ze graag samen optrekt met Mooiman. Een woordvoerder van haar sluit niet uit dat het kabinet een eigen wet maakt.