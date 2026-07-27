Boeren overhandigen brandbrief in Borculo

BORCULO (ANP) - Boeren hebben bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeesters en wethouders. Volgens een ANP-verslaggever hebben zich daar honderden mensen met hun trekkers verzameld.

Aan de trekkers hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen. De hele omgeving van het gemeentehuis staat vol. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken.

Directe aanleiding voor het protest in Borculo is een recente brief van minister Jaimi van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Daarin staat dat de landbouw in 2030 23 tot 25 procent minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten. Om dit te bereiken wil het kabinet onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden.

Meerdere protesten

Locoburgemeester Joost Olthof nam de brandbrief van de boeren in ontvangst. Hij zei te spreken namens het hele college. Hij snapt naar eigen zeggen de zorgen en onzekerheden bij agrarische ondernemers en hun gezinnen en neemt die uiterst serieus. Tegelijkertijd zijn er volgens hem ingewikkelde signalen over landbouw, natuur en woningbouw. Het college van Berkelland, waar Borculo onder valt, kan landelijke wetgeving niet wijzigen. Wel kan het zichtbaar maken wat die betekent voor Berkelland en dat zullen we doen, zei Olthof.

Ook op veel andere plekken in Nederland wordt maandagavond geprotesteerd. Op viaducten en langs wegen hebben zich boeren verzameld, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo.