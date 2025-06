Bonaire voert verhoogde veiligheidsmaatregelen in

KRALENDIJK (ANP) - Op Bonaire zijn verhoogde veiligheidsmaatregelen ingevoerd vanwege een forse toename van het aantal geweldsdelicten op het eiland. Zo kan er de komende maanden in verschillende delen van het eiland preventief worden gefouilleerd op straat. Gezaghebber John Soliano sprak onlangs zijn zorgen hierover uit en riep de gemeenschap op agressiviteit te bannen uit de samenleving.

In het weekend van 7 op 8 juni werd een 15-jarige jongen doodgeschoten voor de deur van een discotheek. Het was het eerste dodelijke geweldsincident op het eiland van 2025 en leidde tot veel opschudding. |Tijdens de carnavalsperiode was er ook al sprake van veel geweld. In totaal gaat het dit jaar al om meer dan 35 incidenten met vuurwapens.

Om te voorkomen dat tijdens de begrafenis van de jongen opnieuw geweld oplaait zijn maandag de maatregelen ingevoerd, zo stelt de 'driehoek' van Bonaire, bestaande uit de gezaghebber, de hoofdofficier van justitie en de korpschef van politie.