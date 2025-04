DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal is "verdrietig" over de dood van paus Franciscus. "Deze paus gaf de Katholieke Kerk een menselijk gezicht", aldus de christendemocraat in een reactie op X.

Bontenbal noemt met name de rondzendbrief met de titel Laudato Si die paus Franciscus in 2015 wijdde aan de milieu- en klimaatproblematiek. Dit schrijven "heeft velen, ook mij, zeer geïnspireerd om op te komen voor de schepping en de armen".