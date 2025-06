Ook lichaam vermiste Paul (83) gevonden in Frankrijk

Ook het lichaam van de 83-jarige Paul Klapper is gevonden in Frankrijk, bevestigt Namens de Familie. Eerder donderdag werd bekend dat het lichaam van zijn partner Gerda Klapper woensdag in Frankrijk was gevonden, het lichaam van Paul is donderdag gevonden. Het echtpaar uit Alphen aan den Rijn was al een paar dagen vermist.

Over de doodsoorzaak is niets bekend. "Er is voldoende aanleiding om te denken dat het ze gewoon overkomen is", aldus een woordvoerder van Namens de Familie. Er is volgens de Nederlandse politie geen indicatie dat er sprake is van een mogelijk misdrijf.

Volgens de Franse krant Le Dauphiné zijn de lichamen gevonden nabij Leurville, in het departement Haute-Marne. De twee zouden in de buurt van hun witte Peugeot zijn gevonden en de auto zou in het water zijn aangetroffen.

De Franse politie is nog druk bezig met het onderzoek.