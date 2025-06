Voor ze Afrika verlieten, ontwikkelden mensen in de prehistorie deze superkracht

Waarom veroverden onze voorouders 50.000 jaar geleden ineens de hele wereld? Nieuw onderzoek toont aan dat ze eerst in Afrika een cruciale superkracht ontwikkelden: overleven in allerlei verschillende omgevingen.

Onderzoekers analyseerden 479 archeologische vindplaatsen uit heel Afrika van de afgelopen 120.000 jaar. In een studie in vakblad Nature beschrijven ze wat ze ontdekten. Vanaf 70.000 jaar geleden begonnen mensen plots veel meer verschillende landschappen te bewonen. Ze zien bijvoorbeeld dat mensen vanaf dat moment zowel droge woestijnen als vochtige bossen gingen bewonen.

Deze flexibiliteit bleek de sleutel voor hun latere wereldwijde verspreiding. Terwijl eerdere groepen mensen al 125.000 jaar geleden Afrika hadden verlaten, waren die pogingen mislukt. Hun DNA is nergens meer terug te vinden. Maar de groep die 50.000 jaar geleden vertrok, had een groot voordeel: ze hadden al 20.000 jaar geoefend met overleven in de meest uiteenlopende omstandigheden.

Nieuwe technologieën

Deze aanpassingen gingen samen met een golf van innovaties: gecontroleerd afbranden van vegetatie, technologie voor wateropslag en een veel gevarieerder dieet. Maar waarom gebeurde dit net toen, en niet eerder?

De periode rond 70.000 jaar geleden was klimatologisch complex, met wisselende natte en droge perioden. Mogelijk dwong deze instabiliteit mensen om veerkrachtiger te worden en nieuwe overlevingsstrategieën te ontwikkelen. Zo werd Afrika niet alleen de wieg van de mensheid, maar ook de oefenschool voor onze wereldwijde dominantie.