Bosbranden in noorden Los Angeles breiden zich uit

LOS ANGELES (ANP) - De bosbranden in het noorden van de Amerikaanse metropool Los Angeles breiden zich op verscheidene plaatsen uit door de harde wind. Ze hebben tienduizenden mensen gedwongen te evacueren.

De grootste brand woedt in de chique wijk Pacific Palisades waar zeker 13.000 panden door het vuur worden bedreigd. De brand heeft al zeker 12 vierkante kilometer verwoest. Er worden ook branden gemeld in Altadena, Arcadia, Pasadena, Santa Monica en Sylmar. De autoriteiten hopen dat de wind in de komende uren afzwakt wat het blussen eenvoudiger maakt. Over de oorzaak van de branden is nog niets bekend.

Plaatselijke media melden dat er gewonden zijn gevallen, onder wie zeker één ernstig. Ook zouden plunderaars actief zijn. Alle evacués zijn opgeroepen de deuren van de woning ontgrendeld te laten en de stroom uit te schakelen.

Noodtoestand

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft eerder de noodtoestand uitgeroepen om de "extreme branden" in de staat. Zeker 166.000 huishoudens zitten zonder stroom.

Onder de mensen die voor de vuurzee vluchten zijn volgens Amerikaanse media ook filmsterren zoals James Woods, Mark Hamill en Eugene Levy. Volgens The Hollywood Reporter hebben meerdere beroemdheden zoals Jennifer Aniston, Tom Hanks, Michael Keaton en Reese Witherspoon een huis in het getroffen gebied.

Premières afgelast

Zeker twee grote filmpremières zijn dinsdagavond op het laatste moment afgelast vanwege de bosbranden in Californië. Producent Amazon MGM besloot de première van de film Unstoppable met Jennifer Lopez te schrappen, en studio Universal gelaste de première af van de nieuwe film Wolf Man. De brand in Pacific Palisades heeft ook de tuinen bereikt van het bekende kunstmuseum Getty Villa.