Bouwlampen aangezet bij Tarwekamp waar zoektocht nog bezig is

DEN HAAG (ANP) - De zoektocht naar slachtoffers onder het puin bij de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag is nog altijd bezig. Omdat het donker is zijn de bouwlampen aangezet, ziet een ANP-verslaggever.

Twee graafmachines gaan door het puin heen. Ook worden instabiele restanten van de flat gesloopt. Mensen van Urban Search and Rescue (USAR), een speciale organisatie voor mensen die zijn bedolven of ingesloten, zijn aanwezig.

Zaterdagochtend waren twee explosies bij de portiekflat in de wijk Mariahoeve. Vijf lichamen zijn geborgen. Zaterdagavond werd nog iemand levend onder het puin gehaald. In totaal zijn vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn ernstig gewond.