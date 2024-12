Rebellenleider Jolani in historische Grote Moskee van Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP) - De leider van de Syrische rebellengroepen, Abu Mohammed al Jolani, heeft de historische moskee in hoofdstad Damascus bezocht. Hij bezocht de Grote of Umayyadmoskee die uit de achtste eeuw stamt en een van de oudste en grootste moskeeën ter wereld is. Al Jolani heeft er een toespraak gehouden, melden plaatselijke media. Hij arriveerde zondag in de hoofdstad nadat zaterdagavond het bijna 55 jaar oude regime van de clan van de familie Assad razendsnel ineen was gestort.

De Syrische strijdkrachten hebben sinds eind november in grote delen van het land geen weerstand meer geboden. President Bashar al Assad is volgens zijn Russische bondgenoten afgetreden voor een vreedzame overdracht van de macht en heeft het land verlaten. Zijn vrouw en drie zoons zouden afgelopen week al naar Rusland zijn gegaan.

Al Jolani sprak een menigte toe en riep "Allahu akbar" (God is de Grootste) volgens ooggetuigen. Zijn jihadistische beweging Hayat Tahrir al-Sham domineert de reeks overwegend radicale soennitische rebellengroepen die al sinds de burgeroorlog in 2011 uitbrak, hebben geprobeerd het regime ten val te brengen. Al Jolani is een schuilnaam en hij gebruikt steeds vaker zijn echte naam, Ahmed al Sharaa. Doel van de HTS is volgens de leider het regime van Assad volledig uit te schakelen en een islamitische staat te vestigen.