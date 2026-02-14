ECONOMIE
Brabantse gemeenten: kleed je warm aan tijdens carnaval

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 13:58
anp140226085 1
BREDA (ANP) - Gemeenten in Brabant waarschuwen carnavalsvierders zaterdag voor de kou. Mensen moeten zich warm aankleden, zeggen ze. De eerste carnavalsdag op vrijdag verliep volgens Breda "gezellig en veilig". Het weer blijft een "aandachtspunt", aldus de gemeente. Tilburg en Den Bosch geven dezelfde waarschuwing. Het advies is laagjes kleding te dragen tijdens de koude nachten.
De temperatuur was vrijdagavond ook al rond het vriespunt. De gemeente Tilburg gaf toen al aan dat in de binnenstad niet overal kon worden gestrooid vanwege de drukte. Zaterdag blijft het ook koud. Vanaf zondagmiddag geldt in het hele land code geel vanwege sneeuw en gladheid.
