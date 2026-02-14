ECONOMIE
Zelensky: geen energiecentrale meer gespaard van Russische aanval

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 13:02
MÜNCHEN (ANP) - Geen energiecentrale in Oekraïne is nog ongeschonden door Russische luchtaanvallen, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zijn land heeft nog altijd voortdurend tekort aan luchtverdedigingswapens. Soms leveren Oekraïnes bondgenoten volgens hem "pas op het allerlaatste moment" nieuwe raketten om Russische drones en raketten uit de lucht te halen.
Oekraïners zitten in de strengste winter in jaren vaak zonder stroom en verwarming. Rusland bestookt gericht de Oekraïense energie-infrastructuur, met steeds grotere aantallen projectielen om de luchtverdediging te overspoelen.
Maar Rusland is niet aan de winnende hand, hield Zelensky tal van hoogwaardigheidsbekleders voor op de veiligheidsconferentie in München. Hij wees op de torenhoge verliezen die het Russische leger lijdt en de minieme terreinwinst die het boekt. "Zo weinig voortgang dat het irrelevant is", beaamde NAVO-topman Mark Rutte.
