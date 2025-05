Bram Kouwenhoven vult lege NSC-Kamerzetel Pieter Omtzigt

DEN HAAG (ANP) - Bram Kouwenhoven wordt Tweede Kamerlid namens Nieuw Sociaal Contract en neemt de zetel in van scheidend partijleider Pieter Omtzigt. De partij meldt dat Kouwenhoven naar verwachting op woensdag 14 mei wordt beëdigd.

Het nieuwe NSC-Kamerlid is opgeleid als bestuurskundige en filosoof en werkt momenteel als ambtenaar bij de gemeente Den Haag op het gebied van sociale zaken. Binnen de partij is Kouwenhoven actief als bestuurslid. Hij stond op plaats 31 op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023.

Pieter Omtzigt neemt naar verwachting dinsdag 13 mei afscheid van de Tweede Kamer. Kamerlid Nicolien van Vroonhoven heeft inmiddels het fractievoorzitterschap volledig op zich genomen.