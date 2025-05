Vorig jaar meer drugslabs opgerold, meer dan helft in woonwijken

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft vorig jaar opnieuw meer drugslabs opgerold. Het ging om 167 plekken waar synthetische drugs, heroïne, cocaïne of een combinatie daarvan werden geproduceerd, blijkt uit politiecijfers. Niet eerder waren het er zo veel. In 2023 waren dat er nog 151. Meer dan de helft van de labs, 98, zat vorig jaar in woonwijken. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar daarvoor. "Een trend die buitengewoon zorgelijk is", vindt portefeuillehouder drugs bij de politie Willem Woelders.

Hij vindt dat criminelen "rücksichtslos" te werk gaan door zich te vestigen in woonwijken. De veiligheid is hierdoor volgens hem in het geding. De politie waarschuwt al langer voor het gevaar van drugslabs in woonwijken. Zo kwamen begin vorig jaar drie mensen om door een explosie op de Schammenkamp in Rotterdam, de oorzaak was mogelijk de productie van drugs.

De meeste labs werden ontdekt in Zuid-Holland (51) en Noord-Brabant (38). Dat er meer opgerold werden is volgens Woelders mede te danken aan de meldingsbereidheid. Zo kwamen bij Meld Misdaad Anoniem in 2024 meer dan 12.000 tips binnen over drugshandel en drugslabs, een stijging van 4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Dumpingen drugsafval

"Dat verwondert mij niet", zegt Woelders. "We hebben natuurlijk een paar explosies gehad in Nederland. Rotterdam is een heel goed voorbeeld waarbij mensen zien dat het enorme consequenties voor de veiligheid kan hebben."

Met de stijging van het aantal opgerolde drugslabs steeg ook het aantal dumpingen van drugsafval. Vorig jaar zijn 217 dumpingen ontdekt, een stijging van 14 procent vergeleken met een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2018. Opnieuw werden de meeste dumpingen ontdekt in Noord-Brabant. Het gaat vaak om vaten of jerrycans achtergelaten in de natuur of op verlaten wegen.

Productie MDMA

Ook vermoedt de politie meer dumpingen in of op de bodem. Zo werd in Baarle-Nassau op drie akkers drugsafval vermengd met mest uitgereden. In Amsterdam werd een aantal keren drugsafval gevonden in ondergrondse containers. "Het interesseert ze volstrekt niet wat het effect op de samenleving is", zegt Woelders over de drugscriminelen. "Als zij maar zo snel mogelijk hun geld kunnen maken."

Opvallend is verder de stijging van de productie van MDMA. Vorig jaar zijn 47 productieplekken ontdekt. Een jaar eerder waren dat er 32. De politie vermoedt dat dit komt door de gestegen wereldwijde vraag. Het aantal ontdekte hennepkwekerijen loopt daarentegen al jaren terug. Dit komt mogelijk door het aanbod uit andere landen.