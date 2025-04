Brand Heerhugowaard onder controle, brandweer zoekt slachtoffers

HEERHUGOWAARD (ANP) - De grote brand bij een appartementencomplex op de Umbriellaan in Heerhugowaard is onder controle, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer doorzoekt momenteel alle woningen om te kijken of er slachtoffers zijn. Een persoon is met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk was er voorafgaand aan de brand een explosie. In het complex wonen tientallen mensen, het gaat om huurwoningen en woningen voor begeleid wonen. Bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis.