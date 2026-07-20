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Brand op schip in Straat van Hormuz voor de kust van Oman

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 5:37
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KUMZAR (ANP) - In de Straat van Hormuz staat volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO een schip in brand. UKMTO kreeg melding van een incident voor de kust van Oman, bij het dorp Kumzar.
Volgens UKMTO wijst informatie van een geverifieerde bron er inderdaad op dat er een schip in brand staat. De oorzaak is echter nog niet bekend.
De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zegt twee olietankers in de Straat van Hormuz tegengehouden te hebben, meldt persbureau AFP. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio beschuldigt Iran ervan Hormuz te gebruiken als drukmiddel en roept andere landen op om meer te doen.
De Straat van Hormuz speelt een centrale rol in het escalerende conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldde zondag ook al een incident met twee schepen die de zeestraat wilden passeren.
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