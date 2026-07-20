De machtigste landen ter wereld in 2026: zo ziet de wereldorde er uit

Een mondiale peiling onder ruim 15.000 volwassenen in 33 landen laat zien welke staten in 2026 als het machtigst worden gezien. De Verenigde Staten staan nog altijd bovenaan, maar China en Rusland sluiten aan in een duidelijke topdrie, waarna de scores scherp terugvallen. De visual van Visual Capitalist is gebaseerd op de nieuwste Best Countries Index van de Wharton School en WPP en laat zien hoe gewone burgers wereldwijd naar macht kijken.knowledge.

Geen tanktellingen, maar wereldwijde perceptie

De ranglijst die Visual Capitalist gebruikt, komt voort uit de Best Countries Index 2026. Die index rangschikt 85 landen op basis van 73 eigenschappen, gegroepeerd in tien thema’s zoals ondernemerschap, levenskwaliteit, culturele invloed én macht. In totaal werden 15.131 respondenten uit 33 landen bevraagd over het imago en de invloed van staten, waarbij zij willekeurig toegewezen landen moesten beoordelen.

De “power score” meet dus geen defensiebudgetten of bbp direct, maar bundelt indrukken van leiderschap, economische slagkracht, politieke invloed en militaire sterkte. Het resultaat is een ranglijst van waargenomen macht: hoe sterk landen in de hoofden van mensen over de hele wereld zijn verankerd.

De top-10 machtigste landen

In de visual wordt de macht uitgedrukt in een relatieve score, waarbij de Verenigde Staten gelijk staan aan 100. Andere landen worden daaraan gespiegeld.

Rang Land Relatieve “power score” 2026 1 Verenigde Staten 100,0aviospace 2 China 93,6aviospace 3 Rusland 91,4aviospace 4 Verenigd Koninkrijk 84,3aviospace 5 Duitsland 74,1aviospace 6 Zuid-Korea 62,7aviospace 7 Saudi-Arabië 61,0aviospace 8 Frankrijk 59,5aviospace 9 Japan 59,0aviospace 10 Verenigde Arabische Emiraten (VAE) 58,6aviospace

De VS blijven de onbetwiste nummer één, gedragen door de omvang van de economie en de dominante rol van de dollar in het financiële systeem. China volgt op korte afstand, terwijl Rusland met een relatief kleine economie toch als derde macht wordt gezien, dankzij militaire capaciteit en geopolitieke assertiviteit. Opvallend is dat na deze topdrie een duidelijke knik ontstaat: het gat met de rest is aanzienlijk.

Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de sterkste Europese spelers in de top-10, met Frankrijk als derde Europese land. Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Japan en de VAE laten zien dat ook middelgrote staten via regionale invloed, energiepolitiek en defensie-uitgaven een stevige positie in de machtsperceptie kunnen opbouwen.

Europa en Nederland: welvarend, maar geen supermacht

Voor Europa is de lijst een reality check. Individuele landen als het VK, Duitsland en Frankrijk doen het redelijk, maar blijven op afstand van de VS, China en Rusland. De Europese Unie als geheel wordt in deze index niet gemeten, waardoor het collectieve gewicht van het blok in de fragmentatie over lidstaten verdwijnt. Dat contrasteert met economische statistieken waarin de EU samen wél als zwaargewicht geldt.knowledge.wharton.upenn+2

Nederland komt in andere Visual Capitalist-overzichten juist vaak naar voren als een van de meest welvarende en stabiele landen met een sterk ondernemingsklimaat, maar hoort niet bij de top-10 in deze machtsrangschikking. Daarmee illustreert ons land het profiel van een “welvarende middenmoter”: hoog op levenskwaliteit, laag op klassieke macht.knowledge.