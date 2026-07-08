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Brandbare vloeistof vrijgekomen door lek bedrijf in Almelo

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 2:01
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ALMELO (ANP) - Een kleurloze brandbare vloeistof is dinsdag om 19.00 uur aangetroffen in een sloot op een bedrijventerrein in Almelo, zo meldt de brandweer in een bericht. De vloeistof, die werd gevonden op het bedrijvenpark Twente, wordt gebruikt in de chemische industrie.
Volgens de brandweer is gebleken dat het om een lekkage gaat die te herleiden is naar een bedrijf op het terrein. De oorzaak van die lekkage is nog niet gevonden.
De brandbare vloeistof is door het lek vrijgekomen in het riool van het bedrijf en in het openbare riool. "Samen met de gemeente Almelo, Waterschap Vechtstromen en het bedrijf werken we aan een oplossing om het incident te stabiliseren", aldus de brandweer.
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