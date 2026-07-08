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Ook Sanders wil dat Platner zich terugtrekt uit senaatsrace Maine

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 2:01
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WASHINGTON (ANP) - Ook Bernie Sanders dringt er bij de Democratische kandidaat Graham Platner op aan zich terug te trekken uit de senaatsrace in de Amerikaanse staat Maine. Sanders, een onafhankelijke senator die deel uitmaakt van de Democratische fractie in de Senaat, was de prominentste voorstander van de progressieve Platner in Washington.
Platner wordt door een ex-vriendin beschuldigd van het plegen van seksueel geweld, wat hij ontkent. Kopstukken in de Democratische Partij zoals senaatsleider Chuck Schumer en de New Yorkse senator Kirsten Gillibrand hebben hem al gemaand uit de race te stappen.
Sanders' oproep kwam vlak nadat The Washington Post met een nieuwe beschuldiging tegen Platner was gekomen, van een andere ex-vriendin. Zij beweert dat de oud-marinier en oestervisser tijdens de seks zonder haar toestemming condooms verwijderde. Platners campagneteam in Maine noemde de beschuldiging "categorisch onjuist en politiek gemotiveerd".
Platner is namens de Democraten de kandidaat om het in november op te nemen tegen de Republikeinse Susan Collins voor een plek in de Senaat, waar de Republikeinen een nipte meerderheid hebben.
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