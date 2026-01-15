ECONOMIE
Brandweer Utrecht: lukt redelijk om bij brandhaard te komen

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 18:33
UTRECHT (ANP) - Het lukt de brandweer in Utrecht "redelijk" om bij de brandhaard te komen in het pand waar donderdagmiddag een explosie was. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat gebouwen instabiel zijn en scheuren hebben en dat daarom de brand van buitenaf wordt bestreden. Er zijn meerdere panden ingestort.
"We gaan geen extra risico nemen door dichtbij te staan", aldus de woordvoerder. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog mensen onder het puin liggen, al zijn er nog geen directe signalen dat dat zo is. Volgens de woordvoerder is de politie in kaart aan het brengen wie waar woont en wie op het moment van de explosie thuis was.
Tot nu toe is bekend dat er vier gewonden zijn gevallen. Over de aard van hun verwondingen kan de woordvoerder niets zeggen. De gewonden zijn overgebracht naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.
