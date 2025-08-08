ECONOMIE
Brandweerlieden nog altijd bezig met grote Franse bosbrand

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 8:51
RIBAUTE (ANP/AFP) - Hoewel het vuur in het Franse departement Aude momenteel onder controle is, zijn er nog altijd vele honderden brandweerlieden aan het werk, zeggen de lokale autoriteiten. Het vuur is nog niet helemaal uit. Brandweerchef Christophe Magny meldt volgens nieuwssite BFMTV dat de weersomstandigheden op vrijdag "redelijk gunstig" zijn: de luchtvochtigheid bedraagt 60 procent en het miezert.
Donderdagavond meldden de autoriteiten dat het vuur onder controle was. In de nacht daarna waren volgens de autoriteiten nog zo'n duizend brandweerlieden op de been, aldus BFMTV. Ze moesten ingrijpen op vier plaatsen. Onder meer met drones met warmtebeelden wordt gezocht naar oplaaiend vuur om tijdig in te grijpen en verspreiding te voorkomen.
Vrijdag zijn zo'n 2000 brandweerlieden bezig met blussen. Prefect Christian Pouget, de hoogste bestuurder in het departement Aude, verwacht dat het nog "enkele dagen" zal duren voor de brand helemaal uit is.
