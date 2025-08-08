Zonnige en warme dagen in aantocht

HOUTEN (ANP) - Dit weekend wordt het op veel plaatsen zomers warm, meldt Weeronline. Zaterdag is er een mix van zon en sluierwolken en liggen de maxima in het binnenland tussen 25 en 28 graden. Langs de kust is het minder warm door een matige westenwind en is het een graad of 22.

Zondag is het zonnig en wordt het 21 graden op de Wadden tot 28 graden plaatselijk in het zuiden. In de middag trekken wat sluierwolken over.

De eerste dagen van de nieuwe week stijgt het kwik verder. Op veel plaatsen wordt het tropisch. Dinsdag kan het 30 tot 34 graden worden.