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Brandweerman verongelukt tijdens werk in Zuid-Frankrijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 8:53
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ARLES (ANP) - Tijdens werk ter voorkoming van bosbranden is ten noorden van het Zuid-Franse Arles een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer om het leven gekomen. Hij reed alleen in een speciaal voor bosbrandbestrijding ontworpen brandweertruck en raakte van de weg, melden Franse media. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.
Volgens Franse media zijn de afgelopen weken in het land vier brandweerlieden omgekomen. Onder hen was een brandweerman die door uitputting achter het stuur van zijn brandweerwagen in slaap viel.
Arles ligt in het departement Bouches-du-Rhône, waar ook wordt gevreesd voor bosbranden, zeker nu het weer erg warm wordt.
De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn nu stabiel. De kleinere bosbrand in de streek bij Biscarrosse is onder controle en de grote bosbrand circa 40 kilometer noordelijker is stabiel. De brandbestrijders proberen te voorkomen dat er nieuwe brandhaarden ontstaan. Volgens media zijn bij deze branden 88 brandweerlieden gewond geraakt.
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