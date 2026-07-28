Unilever houdt prijsverhogingen nog beperkt en verkoopt meer

LONDEN (ANP) - De Britse verzorgings- en voedingsmiddelenproducent Unilever heeft het afgelopen kwartaal een duidelijke verkoopspurt doorgemaakt. De groei van het aantal verkochte producten, zoals Dove en Vaseline, lag op het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Prijsverhogingen werden nog niet op grote schaal doorgevoerd. Wisselkoersen hadden een negatieve invloed, maar de omzet kwam wel hoger uit dan een jaar eerder.

Unilever verwacht door de positieve resultaten voor heel dit jaar een hogere onderliggende omzetgroei, waarbij niet wordt gekeken naar de effecten van overnames, desinvesteringen en valutaschommelingen. Dat groeicijfer zal tussen de 4 en 6 procent uitkomen. Dat komt in de tweede helft van dit jaar vooral door prijsverhogingen. In de eerste helft van het jaar droeg dat component maar voor 0,6 procent bij. De volumegroei van ruim 4 procent was bepalender voor de omzetgroei van bijna 5 procent.

Groeiversnelling

Na een goed eerste kwartaal was er afgelopen maanden nog een groeiversnelling. Het aantal verkochte producten nam in het tweede kwartaal met 5,5 procent toe.

De totale omzet kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 26 miljard euro, een groei van 0,5 procent. Wisselkoersen hadden een negatief effect van 5 procent. De nettowinst kwam mede daardoor 3,5 procent lager uit op 3,3 miljard euro.

Unilever richt zich steeds meer op de markt voor schoonheidsproducten en persoonlijke verzorging, zoals huidcrèmes en tandpasta. In maart maakte het concern de verkoop bekend van een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, aan de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Binnen een jaar moet de deal, met een waarde van ongeveer 39 miljard euro in aandelen en contanten, volledig zijn afgerond.