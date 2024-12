Braziliaanse president in ziekenhuis na hersenbloeding

SÃO PAULO (ANP/DPA/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is na een hersenbloeding in een ziekenhuis in São Paulo geopereerd. De 79-jarige Lula da Silva blijft naar verwachting twee dagen op de intensive care van een particulier ziekenhuis. Volgens de artsen is hij in stabiele toestand.

De bloeding is volgens de artsen nog een gevolg van een val die de president op 19 oktober maakte. Hij heeft sindsdien gezondheidsproblemen gehad en miste meerdere topconferenties. Lula da Silva werd maandag eerst naar een ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia gebracht, maar is toen overgevlogen naar São Paulo.

Het Syrisch-Libanese ziekenhuis in het centrum van São Paulo werd in 1965 opgericht door de grote Libanese en Syrische gemeenschappen van de miljoenenstad. Het geldt als een van de beste ziekenhuizen van Brazilië.