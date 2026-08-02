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Braziliaanse president Lula dingt mee naar vierde termijn

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 19:28
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SÃO PAULO (ANP/AFP/RTR) - Luiz Inácio 'Lula' da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dingt daarmee mee naar een vierde en laatste termijn in de presidentsverkiezingen van oktober. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo.
De 80-jarige president verklaarde zich in zijn aankondiging nog topfit. "Ik wil tegen de hoge leeftijd strijden", aldus Lula, die nog dagelijks sport om zijn gezondheid op peil te houden. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd.
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