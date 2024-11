Brazilië pakt vijftal op voor plannen van coup en moord Lula

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - De Braziliaanse politie heeft vijf mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij een vermeende couppoging in 2022. Zij zouden van plan zijn geweest Luiz Inácio Lula da Silva te vermoorden, weken voordat hij het presidentschap op zich zou nemen. Lula's vicepresident Geraldo Alckmin was ook een doelwit.

De staatsgreep stond volgens de politie gepland voor 15 december 2022. Naast de arrestaties is opdracht gegeven voor huiszoekingsbevelen en andere maatregelen. De verdachten mogen geen contact met elkaar hebben en het land niet verlaten. Een politiebron meldt dat vier van de verdachten militairen zijn die ingezet waren als beveiligers op de G20-top deze week in Rio de Janeiro. De vijfde verdachte zou een politieagent zijn.

De linkse politicus won de presidentsverkiezingen in oktober 2022 en werd in januari 2023 president. Hij was de opvolger van de rechts-populistische Jair Bolsonaro, die vlak voor de machtsoverdracht naar de Verenigde Staten vertrok en pas na drie maanden terugkeerde naar Brazilië.