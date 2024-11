AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank Amsterdam heeft de beide verdachten van de liquidatie van crimineel Lucas Boom (43) in 2015 in Zaandam vrijgesproken. De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van Qio C. en Genaro L.

Het Openbaar Ministerie had eerder straffen van 16,5 jaar en levenslang geëist. Boom werd in juni 2015 neergeschoten, nadat hij zijn zoontje naar school had gebracht.