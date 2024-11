Xi en Scholz ontmoeten elkaar tijdens G20-top in Rio

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR/AFP) - De Chinese president Xi Jinping en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hebben elkaar dinsdag ontmoet in Rio de Janeiro. Scholz benadrukte dat het belangrijk is dat China en Duitsland moeilijke onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, waaronder economische kwesties en de Russische invasie in Oekraïne.

"Niemand zou zijn buurland moeten vrezen", zei Scholz tegen Xi.

De laatste ontmoeting van Xi en Scholz was in april. Scholz drong er destijds al bij de Chinese president op aan om druk uit te oefenen op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

Laatste ontmoeting

De ontmoeting van dinsdag vond plaats aan de zijlijn van de G20-top in de Braziliaanse stad. Tijdens het forum komen de twintig grootste economieën van de wereld bijeen.

Mogelijk gaat het om de laatste ontmoeting tussen de twee regeringsleiders. In Duitsland zijn in februari nieuwe verkiezingen door een regeringscrisis. De liberale FDP stapte eerder deze maand uit de coalitie met de Groenen en de centrumlinkse SPD van Scholz.