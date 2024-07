Brazilië ziet half jaar met meeste branden in Amazone in 20 jaar

MANAUS (ANP) - In het Braziliaanse Amazonegebied hebben in de eerste helft van dit jaar 13.489 bosbranden gewoed, het hoogste aantal in 20 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) van Brazilië, dat onder meer satellietbeelden gebruikt om de situatie te monitoren.

Het instituut houdt de data sinds 1998 bij. Alleen in 2003 en 2004 registreerde INPE met respectievelijk 17.143 en 17.340 uitbraken meer bosbranden in de eerste zes maanden van het jaar.

Ook in biodiverse ecosystemen ten zuiden van het Braziliaanse Amazonegebied steeg het aantal branden tot recordhoogtes. In Cerrado, een savannegebied in het westen van Brazilië, woedden in de eerste helft van het jaar bijna net zoveel branden als in de Amazone: 13.229.

De Pantanal, een van de grootste tropische moerasgebieden ter wereld, kampte in de eerste zes maanden van 2024 met 3538 branden. Dat is een stijging van 2000 procent ten opzichte van vorig jaar. In de regio wonen miljoenen kaaimannen, papegaaien en reuzenotters. Het is ook het gebied met de hoogste dichtheid jachtluipaarden ter wereld. In de Pantanal, die afhankelijk van het seizoen erg nat of juist droog is, is sinds vorige week de noodtoestand van kracht vanwege de branden. In juni alleen al braken er 2639 branden uit, terwijl het bosbrandenseizoen er normaal gesproken pas in september zijn hoogtepunt bereikt.