Brekelmans na drones Denemarken: goed uitzoeken, maar geen paniek

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe incidenten met drones boven Deense luchthavens moeten goed worden uitgezocht, maar niet tot paniek leiden, waarschuwt defensieminister Ruben Brekelmans. "Want ook dat is onderdeel van de Russische strategie: met beperkte middelen ons ontwrichten en verstoren."

Geheimzinnige drones verstoorden eerder deze week al het vliegverkeer boven NAVO-land Denemarken en deden dat woensdagavond weer. Nu cirkelden ook ongeïdentificeerde onbemande vliegtuigjes boven een militair vliegveld. Denemarken wijst nog geen dader aan, maar legt wel een verband met recente schendingen van het NAVO-luchtruim door Rusland.

"Als je weet wie erachter zit, wat de intentie is die erachter zit, dan moeten wij zorgen dat we daar een passend en robuust antwoord op hebben", zei Brekelmans op een bijeenkomst van de defensie-industrie in Den Haag. "Dat kan ofwel van het betreffende land zelf zijn, ofwel van de 32 NAVO-bondgenoten."

Ondersteuning op verzoek

Hij verwacht niet dat Denemarken Nederlandse hulp zal inroepen. Gebeurt dat toch "dan kijken we er altijd heel welwillend naar".

Brekelmans acht het voorlopig ook niet nodig mensen en materieel naar Nederlandse luchthavens te sturen. "Het is niet zo dat we nu in een soort militair scenario zitten. Op verzoek kunnen wij daar ondersteuning in leveren. Maar het is niet zo dat we nu in de situatie zitten dat wij nu bepaalde plekken in Nederland extra gaan verdedigen."