Jetten spreekt dank uit voor steun na aanval op partijkantoor

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 13:54
DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten heeft zijn dank uitgesproken voor de steun aan de medewerkers van het D66-partijkantoor in Den Haag, waarvan de ruiten zaterdag werden ingegooid door extremisten.
"De reacties die ik na zaterdag zag, laten zien dat dit niet ons Nederland is," stelt Jetten tijdens het Tweede Kamerdebat over de rellen. "Nederland is niet van extremisten, maar juist een land van positieve krachten die voor elkaar klaarstaan."
Wel maakt de D66-leider zich zorgen of vrijwilligers van politieke partijen nog wel veilig een poster kunnen ophangen of de straat op kunnen. Hij roept daarom op extremistisch gedachtegoed niet te normaliseren, omdat het aanwakkeren van haat en angst kan leiden tot dit soort geweld.
