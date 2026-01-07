Een nieuw ontwikkelde tandpasta zou tandvleesontstekingen kunnen afremmen door niet langer de hele mondflora plat te leggen, maar gericht één beruchte boosdoener uit te schakelen . Duitse onderzoekers van het Fraunhofer‑instituut identificeerden een stof die de ziekteverwekker Porphyromonas gingivalis remt, terwijl de rest van het mondmicrobioom met rust wordt gelaten

De nieuwe tandpasta draait om een verbinding met de tongbrekende naam guanidinoethylbenzylamino imidazopyridine acetaat. Die stof doodt de bacterie niet, maar legt haar groeivermogen lam. “Rather than simply killing gingivitis pathogens, it inhibits their growth,” zegt projectleider Stephan Schilling van Fraunhofer: zo krijgen nuttige bacteriën de kans de lege niches in te nemen en herstelt het evenwicht in de mond.

Volgens de ontwikkelaars werkt de tandpasta als een gewone fluoridepasta tegen gaatjes, maar voldoet de werkzame stof daarnaast aan strenge voorwaarden: niet giftig, niet opneembaar in het bloed en zonder verkleuring van tanden. De onderzoeken zijn uitgevoerd onder Good Laboratory Practice‑standaarden, zodat de resultaten ook voor toezichthouders en mogelijk toekomstige medische toepassingen bruikbaar zijn.