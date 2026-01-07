Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

Een paar centimeter sneeuw en ineens voelt zelfs een moderne auto als een hulpeloos stuk blik. Wielen draaien, motor bromt, maar vooruit? Ho maar. Juist dan blijkt dat al die slimme elektronische hulpsystemen soms meer tegenwerken dan helpen. Het belangrijkste advies bij vastzitten in de sneeuw: druk op dat ene knopje dat je normaal nooit gebruikt.

Bijna elke auto heeft tegenwoordig tractiecontrole. Op nat asfalt is dat een zegen, maar in de sneeuw werkt het systeem je soms juist tegen. Zodra sensoren merken dat de wielen slippen, knijpt de elektronica de aandrijving af. Het gevolg: je geeft gas, maar er gebeurt niets. Precies het tegenovergestelde van wat je nodig hebt als je los wilt komen uit een sneeuwhoop, tegen een stoeprand staat of een glad hellinkje op moet.

Tractiecontrole uitzetten

De oplossing is simpel en tegenintuïtief: zet de tractiecontrole uit. Dat kan via een aparte knop, soms aangeduid als ASR, TCS, TRC of als onderdeel van het ESP-systeem. Op het dashboard verschijnt dan meestal ‘traction control off’ of een autootje met slipsporen. Rij vervolgens met héél weinig gas. Ja, de wielen mogen slippen. Soms is dat net genoeg om momentum op te bouwen en weg te komen. Vergeet niet het systeem weer in te schakelen zodra je rijdt.

Lukt het alsnog niet, dan helpt schommelen. Laat één of twee mensen de auto voorzichtig voor- en achteruit bewegen terwijl jij rustig gas geeft. Zet de wielen recht en probeer grip op te bouwen. Bij auto’s met vierwielaandrijving zijn tractiesystemen vaak slimmer; daar kun je ze meestal beter aan laten staan.

Verder geldt op sneeuw maar één regel: alles rustig aanpakken. Sturen, remmen en gas geven doe je beheerst. Eerst snelheid eruit, dan de bocht. Trilt het rempedaal? Geen paniek, dat is ABS. Gewoon blijven remmen. Elektronische systemen zijn geen reddingsboei, maar sensoren: grijpen ze in, dan zit je tegen de grens van de grip.

Wat te doen in een slip

Rijdt de auto in een slip, kijk dan waar je heen wilt, niet naar wat je wilt vermijden. Je handen volgen je ogen. Bij voorwielaandrijving kun je soms licht gas bijgeven om de auto te stabiliseren; bij achterwielaandrijving juist gas los.

Elektrische auto’s vragen extra finesse. Veel koppel, meer gewicht en regeneratief remmen maken ze verraderlijk op sneeuw. Zorg dus bij winters weer dat de eco-modus aanstaat, dat je de regeneratie omlaag zet en vooral: het is een kwestie van doseren.

En sneeuwkettingen? Die zijn in Nederland verboden, omdat ze het wegdek kunnen beschadigen. Sneeuwsokken mogen wel.