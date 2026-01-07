Wat Neymars Batmobile onthult over de zieke voetbaleconomie

Neymar leeft steeds meer als stripheld in plaats van als voetballer. Zijn nieuwste speeltje is een levensechte Batmobile uit de Dark Knight‑trilogie, met een zesliter V8 die vuur kan spuwen, maar die niet eens de openbare weg op mag. Volgens HLN telde hij er ongeveer 1 miljoen euro voor neer, puur als collectors item dat vooral geschikt is voor Instagram‑poses.

Op de foto waarmee hij zelf uitpakt, staat de Batmobile pontificaal naast een volledig zwart gespoten Dassault Falcon 900LX‑privéjet en een “Batcopter”, een eveneens zwarte helikopter zonder vlieglicentie, samen goed voor zo’n 41 miljoen euro. De boodschap bij het plaatje is even simpel als ontluisterend: “Dromen kunnen uitkomen.”

Wie zijn wagenpark verder bekijkt , ziet een catalogus van excessen: Rolls‑Royce Ghost, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracán, Maserati MC12 – gewone auto’s, voor zover dat woord hier nog iets betekent. Neymar leverde salaris in om terug te keren naar zijn jeugdliefde Santos, maar verdiende in Saoedi‑Arabië naar verluidt 2,1 miljoen euro per week; dan wordt een vuurspuwende Batmobile een impulsaankoop in plaats van een moreel dilemma.