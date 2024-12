Brekelmans sluit vredesonderhandelingen Oekraïne niet langer uit

DEN HAAG (ANP) - Defensieminister Ruben Brekelmans sluit onderhandelingen met Rusland over vrede in Oekraïne niet langer uit, zegt hij in een interview met dagblad Trouw. Daarbij moeten Europese leiders wat hem betreft het initiatief nemen, voordat Donald Trump dat doet.

Hier zit volgens de bewindsman haast bij. Trump wordt namelijk op 20 januari geïnstalleerd als president van de Verenigde Staten en heeft herhaaldelijk gezegd dat hij de oorlog in Oekraïne snel wil beëindigen.

Het is de eerste keer dat Brekelmans de optie van vredesonderhandelingen zo openlijk bespreekt. Tot nu toe was de positie van het kabinet dat pas onderhandeld moest worden als Oekraïne er klaar voor is.

Sinds Trump is verkozen, komt het gesprek ook in Europa op gang. Brekelmans spreekt van een "stroomversnelling". Afgelopen donderdag spraken de Franse president Emmanuel Macron en de Poolse premier Donald Tusk elkaar in Warschau over een vredesproces.