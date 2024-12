Brekelmans: vertrek Assad is kans voor meer stabiliteit in regio

AMSTERDAM (ANP) - Het vertrek van de Syrische dictator Bashar al Assad is een kans om in Syrië en de regio "iets" van stabiliteit te krijgen, zei minister Ruben Brekelmans van Defensie in WNL op Zondag. In het land woedt al meer dan tien jaar een burgeroorlog waar veel landen bij betrokken zijn.

Door het vertrek van Assad kan volgens de minister de machtsbalans in het Midden-Oosten verschuiven. De Syrische leider was een "vazal" van Iran en werd in het zadel gehouden door Rusland dat militairen in het land heeft gelegerd. De val van Assad "straalt heel slecht af" op Rusland en Iran, zei Brekelmans.

De val van het regime is "enorm snel" gegaan en door niemand voorspeld, aldus de bewindsman. Hoe het verder gaat, blijft een grote vraag. "De ingewikkelde realiteit in Syrië is morgen exact hetzelfde." Brekelmans weet niet wat er gebeurt als de rebellengroep HTS zijn greep op de macht probeert te bestendigen, maar heeft "niet op voorhand daar vertrouwen in dat het goed gaat".

Gematigder

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) is de groep van Abu Mohammed al Jolani die vanuit het noordelijke Idlib in korte tijd het land overliep. Volgens Brekelmans zijn er "indicaties" dat de groepering iets gematigder is geworden. De groepering verbrak een aantal jaren geleden de banden met al-Qaeda.

Nederland heeft niet of nauwelijks contact met HTS, zei Brekelmans. Mogelijk alleen een enkele keer om humanitaire hulp in de regio te krijgen.