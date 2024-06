Britse krant The Sunday Times steunt voor eerst sinds 2005 Labour

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse krant The Sunday Times, een van 's lands grootste kwaliteitskranten, heeft aangegeven dat ze zich achter Labour schaart bij de parlementsverkiezingen van 4 juli. Volgens de krant heeft het Verenigd Koninkrijk behoefte aan een "radicale reset" na veertien jaar onder de Conservatieve Partij.

Sinds 2005 heeft The Sunday Times, die eigendom is van mediamagnaat Rupert Murdoch, bij elke verkiezing de Conservatieve Partij gesteund. Het is in de Angelsaksische pers de gewoonte om als krant in aanloop naar de verkiezingen in een opiniestuk een politieke voorkeur te uiten.

"Er komt een tijd dat verandering de enige optie is", staat in het artikel. "We kunnen niet doorgaan zoals nu en we geloven dat dit het juiste moment is om Labour de opdracht te geven de competentie van de regering weer te herstellen".

De Britse opiniepeilingen laten een duidelijke voorsprong zien van Labour onder partijleider Keir Starmer op de Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak. De verwachting is dat Starmer de volgende premier van het VK wordt.